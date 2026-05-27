En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este miércoles, 27 de mayo de 2026 en Estados Unidos, el peso colombiano cotizó a USD 3623.19. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.26%.

En la última semana, el Peso colombiano retrocedió -1.83% y en el último año acumula -7.25%, lo que refleja una tendencia bajista reciente en su cotización.

Conoce la cotización de este miércoles, 27 de mayo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 10.93%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 12.97%.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor frente al dólar. Este aumento sugiere una recuperación en la moneda local, generando expectativas favorable entre los inversionistas.

En contraste, la comparación con días anteriores revela que la tendencia a la baja ha sido superada, lo que podría indicar un cambio en el mercado cambiario. Esto augura un posible fortalecimiento del Peso a medida que continúan las negociaciones y ajustes económicos.

En resumen, esta tendencia positiva podría reflejar un fortalecimiento de la economía colombiana, incentivando la confianza de los agentes económicos.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 27 de mayo de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar peso colombiano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.