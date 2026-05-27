La cotización del peso mexicano cerró a USD 17.3518 este miércoles, 27 de mayo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una alteración del 0.25%.

En la última semana, la cotización del Peso mexicano subió 0.21%, pero en el último año retrocedió 8.16%, indicando una mejora reciente dentro de una tendencia anual negativa.

Conoce la cotización de este miércoles, 27 de mayo de 2026. engin akyurt

La variación que presentó el activo durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica del Peso mexicano fue de 4.51%, lo cual es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.60%, indicando que su comportamiento ha sido mucho más estable en comparación con el último año.

La tendencia de la cotización del Peso mexicano hoy muestra un incremento, marcando dos días consecutivos de crecimiento. Este comportamiento indica que la moneda ha tenido una evolución positiva en comparación con los días anteriores.

El análisis de esta tendencia revela que el fortalecimiento del Peso puede estar relacionado con una mayor confianza en la economía nacional y factores externos favorables. Sin embargo, es importante monitorear las próximas cotizaciones para confirmar si esta tendencia se mantendrá.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 27 de mayo de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.