En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del quetzal guatemalteco finalizó la jornada en USD 7.6205 este miércoles, 27 de mayo de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 2.25% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, el quetzal guatemalteco subió 2.28%, mientras que en el último año registró una variación de -0.55%, lo que sugiere un repunte reciente pese a una leve depreciación interanual.

Conoce la cotización de este miércoles, 27 de mayo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 25.96%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 20.04%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en su valor.

La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento notable en su valor en relación con las divisas extranjeras. Este crecimiento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda local.

Sin embargo, la estabilidad económica y los factores externos pueden influir en esta tendencia a largo plazo. Es crucial monitorear el desempeño del Quetzal para anticipar posibles cambios en su valor.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 27 de mayo de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar quetzal guatemalteco a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.