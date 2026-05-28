En esta noticia Las más visto de Hulu en Estados Unidos

Los servicio de streaming, como Netflix, Disney+, Prime Video o HBO Max, ofrecen una amplia selección de películas y series a los usuarios. Sin embargo, a muchas personas les cuesta decidir qué ver durante sus horas de ocio.

Si eres una de ellas y no saber qué mirar, conoce cuáles son los contenidos más vistos en Hulu durante el martes, 26 de mayo de 2026 en Estados Unidos y selecciona tu favorito.

Las películas más vistas de Hulu.

Las más visto de Hulu en Estados Unidos

1_ SEND HELP (Enviad ayuda) (Send Help) Tras un siniestro aéreo que los deja aislados en una isla remota, una empleada capaz y su insufrible jefe deben arreglárselas para sobrevivir; ella echará mano de sus habilidades de supervivencia para mantenerlos a ambos con vida, pese a su conflictiva relación.

2_ Jumanji: siguiente nivel Esta vez, los jugadores regresan al juego, pero con los avatares intercambiados, lo que da lugar a un elenco peculiar: los mismos héroes con otra apariencia. Ahora bien, ¿qué ha sido del resto? A los participantes no les queda más remedio que volver a enfrentarse a esta peligrosa partida para averiguar qué está ocurriendo en realidad.

3_ Tornados (Twisters) Kate Carter, una ex cazadora de tormentas marcada por un devastador encuentro con un tornado, es convocada por su amigo Javi para regresar a las llanuras y probar un sistema de rastreo de última generación. Allí se topa con Tyler Owens, una carismática y temeraria estrella de las redes sociales y su ruidoso equipo.

Las películas más vistas de Hulu.

6_ La búsqueda (National Treasure) El cazador de tesoros Benjamin Franklin Gates ha consagrado su vida a hallar el legendario botín de los Caballeros Templarios, considerado el tesoro más asombroso de todos los tiempos y supuestamente oculto en algún lugar de América. Durante siete generaciones, los miembros de la familia Gates siguieron las pistas que dejaron los Padres Fundadores de América y recorrieron cada rincón del país para dar con él. Por fin, el rebelde Ben ha logrado dar con el indicio clave que lo llevará al tesoro: un mapa escondido en el dorso de la Declaración de Independencia.

7_ El diablo viste de Prada En el frenético universo de la moda neoyorquina, la revista Runway es la meca. Bajo la férrea dirección —y la manicura impecable— de Miranda Priestly, trabajar allí supone un desafío intimidante para cualquiera que aspire a triunfar. Para Andy Sachs, recién graduada, ser asistente de Miranda podría abrirle todas las puertas. Pero ella sobresale por su aspecto descuidado dentro del pequeño ejército de guapísimas redactoras de la revista. Andy se da cuenta enseguida de que, para tener éxito en ese negocio, no le bastará con la iniciativa y la determinación. Y el desafío definitivo lo tiene justo delante, ataviado con Prada de arriba abajo.

8_ Bloodshot Ray Garrison, alias Bloodshot, es traído de vuelta a la vida por la empresa Rising Spirit Technologies mediante nanotecnología. Mientras intenta reconstruir sus recuerdos, busca reencontrarse con la persona que era antes del accidente que lo dejó amnésico. La película está basada en el cómic “Valiant”, creado por Kevin VanHook, Don Perlin y Bob Layton.