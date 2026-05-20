En esta noticia

Una nueva serie de tormentas intensas amenaza gran parte de Estados Unidos con lluvias torrenciales, granizo y fuertes ráfagas de viento durante varios días consecutivos.

Meteorólogos advierten que el sistema afectará desde el sur hasta el noreste del país, incluyendo algunos de los corredores urbanos y de transporte más importantes

Este sistema se extenderá desde Texas hasta Nueva Inglaterra, atravesando ciudades clave del este del país y zonas centrales donde se esperan precipitaciones intensas y vientos peligrosos.

Te puede interesar

Se viene un diluvio histórico con 48 horas de frío: intensas lluvias, fuertes tormentas y ráfagas de 97 km/h: todas las zonas en alerta

Te puede interesar

Medida oficial | Por orden del Gobierno, el Registro Civil anotará a los hijos únicamente con el apellido de la madre si sus padres no están casados legalmente

Alerta por tormentas severas en todas estas zonas del país

Expertos de AccuWeather predicen más de 1,600 kilómetros con varios focos de clima severo que se desplazarán durante la semana.

Entre los principales riesgos se encuentran:

  • Ráfagas de viento cercanas a 80 km/h o más
  • Granizo de gran tamaño
  • Lluvias intensas capaces de provocar inundaciones repentinas
Pronostican varios días de tormentas intensas.
Pronostican varios días de tormentas intensas. Shutterstock

Todas las zonas en alerta hoy miércoles 20 de mayo

Para hoy se pronostican dos grandes tormentas severas.

Tormenta de la costa este, afectará a ciudades como

  • Boston
  • Nueva York
  • Filadelfia
  • Washington D.C.
  • Richmond

Tormenta en el suroeste, que afectará a ciudades como

  • Amarillo
  • Lubbock
  • Odessa
  • Tucumcari
  • Roswell

En ciertos sectores, se indica que las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 137 km/h.

Alerta para el jueves por tormentas intensas

En este día, la amenaza por clima severo se concentra en

  • Texas central
  • Oklahoma
  • Arkansas
  • Luisiana
  • Oeste de Mississippi

En esta zona el mayor riesgo será la acumulación rápida de lluvias y las inundaciones repentinas, aunque algunas tormentas también podrían generar vientos de entre 80 y 96 km/h.

Descanso total.Ya es oficial | El gobierno decreta feriado para este viernes en todo el país y suma otro día de descanso: cierran bancos, escuelas y oficinas públicas
Atención.Medida oficial | El Gobierno suspende los permisos de conducir de las personas que no demuestren ser ciudadanos legales

Qué sucederá el viernes con las tormentas

El viernes el sistema volverá a intensificarse en partes de las Grandes Llanuras, especialmente en:

  • Colorado sudeste
  • Nuevo México noreste
  • Oklahoma occidental

El consejo es mantenerse atento a las alertas meteorológicas en caso de que exista alguna actualización importante.