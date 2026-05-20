Una nueva serie de tormentas intensas amenaza gran parte de Estados Unidos con lluvias torrenciales, granizo y fuertes ráfagas de viento durante varios días consecutivos.

Meteorólogos advierten que el sistema afectará desde el sur hasta el noreste del país, incluyendo algunos de los corredores urbanos y de transporte más importantes

Este sistema se extenderá desde Texas hasta Nueva Inglaterra, atravesando ciudades clave del este del país y zonas centrales donde se esperan precipitaciones intensas y vientos peligrosos.

Alerta por tormentas severas en todas estas zonas del país

Expertos de AccuWeather predicen más de 1,600 kilómetros con varios focos de clima severo que se desplazarán durante la semana.

Entre los principales riesgos se encuentran:

Ráfagas de viento cercanas a 80 km/h o más

Granizo de gran tamaño

Lluvias intensas capaces de provocar inundaciones repentinas

Pronostican varios días de tormentas intensas. Shutterstock

Todas las zonas en alerta hoy miércoles 20 de mayo

Para hoy se pronostican dos grandes tormentas severas.

Tormenta de la costa este, afectará a ciudades como

Boston

Nueva York

Filadelfia

Washington D.C.

Richmond

Tormenta en el suroeste, que afectará a ciudades como

Amarillo

Lubbock

Odessa

Tucumcari

Roswell

En ciertos sectores, se indica que las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 137 km/h.

Alerta para el jueves por tormentas intensas

En este día, la amenaza por clima severo se concentra en

Texas central

Oklahoma

Arkansas

Luisiana

Oeste de Mississippi

En esta zona el mayor riesgo será la acumulación rápida de lluvias y las inundaciones repentinas, aunque algunas tormentas también podrían generar vientos de entre 80 y 96 km/h.

Qué sucederá el viernes con las tormentas

El viernes el sistema volverá a intensificarse en partes de las Grandes Llanuras, especialmente en:

Colorado sudeste

Nuevo México noreste

Oklahoma occidental