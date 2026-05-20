En el estado de California, ningún bebé puede ser inscrito oficialmente con un apellido o nombre que contenga tildes, eñes u otras marcas diacríticas propias del español . La ley estatal limita los registros vitales —incluyendo las actas de nacimiento— a los 26 caracteres del alfabeto inglés, lo que convierte apellidos como Núñez, García o Peña en versiones sin acento desde el momento del nacimiento.

La restricción rige desde 1986, cuando los votantes de California aprobaron la Proposición 63, que declaró al inglés como idioma oficial del estado. A partir de ese año, el Departamento de Salud eliminó las marcas diacríticas de todos los registros vitales. La norma afecta directamente a la comunidad hispana, que representa más de 15 millones de personas en California.

¿Qué apellidos y nombres no pueden registrarse en California?

La ley no prohíbe apellidos específicos, sino los caracteres que contienen. Cualquier nombre o apellido que incluya los siguientes elementos quedará registrado sin ellos:

Caracteres no permitidos en actas de nacimiento de California

Tildes o acentos: á, é, í, ó, ú

Eñe: ñ

Diéresis: ü, ö

Otros signos diacríticos propios de idiomas distintos al inglés

Esto significa que un bebé de apellido Martínez quedará anotado como Martinez, y uno de apellido Muñoz, como Munoz. El cambio no es opcional: los padres no pueden solicitar excepciones al momento de registrar el nacimiento.

La ley no prohíbe apellidos específicos, sino los caracteres que contienen. Magnific

¿Qué pueden hacer las familias hispanas ante esta restricción?

Por ahora, la norma no tiene solución inmediata. En 2025, el gobernador Gavin Newsom firmó la ley AB 64, conocida como la Name Accuracy Act, que permitirá registrar marcas diacríticas en los documentos vitales del estado. Sin embargo, su implementación no está prevista antes de 2027, mientras los condados actualizan sus sistemas.

Hasta entonces, las familias que deseen preservar la escritura correcta de sus apellidos pueden recurrir a estas alternativas:

Opciones disponibles mientras la ley no esté en vigor