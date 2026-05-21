La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España.

Pronóstico del tiempo para España para este jueves 21 de mayo

El clima en España se presenta con estabilidad general, cielos poco nubosos o despejados en gran parte del país. En el norte de Baleares, Canarias y los litorales de Galicia, Cantábrico y Cataluña habrá intervalos de nubes bajas, con posibles brumas. También se espera nubosidad matinal en el alto Ebro y Cantábrico oriental.

Las temperaturas aumentarán en la mayor parte del país, siendo elevadas para la época del año. Se prevén vientos moderados con intervalos fuertes en Canarias y el Estrecho. También se espera levante moderado en otros litorales del sur y Cantábrico, con tendencia a cambiar a oeste y norte en el cuadrante noroeste.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este jueves?

En Madrid, cielos despejados con alguna nubosidad de evolución aislada en la Sierra durante las horas centrales, temperaturas en aumento (mín 13 °C, máx 33 °C) y vientos flojos variables.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos poco nubosos o despejados; temperaturas en ascenso en la vertiente atlántica y pocos cambios en el resto; vientos flojos variables con intervalos de componente este, rachas muy fuertes en Cádiz y levante fuerte en el Estrecho.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

En Aragón habrá cielo despejado o poco nuboso, con temperaturas en ascenso, máximas de 34 °C y mínimas de 11 °C y viento flojo de dirección variable.

El clima en Asturias presentará intervalos nubosos con predominio de nubes altas y nubosidad evolutiva, especialmente en las horas centrales. Se anticipan brumas y bancos de niebla en el litoral por la mañana. Las temperaturas oscilarán entre 10 y 31 grados, con un ascenso notable en las máximas. El viento será flojo y variable, predominando del sur en el interior y del este en el litoral, virando al oeste por la tarde.

Cómo estará el clima en España este jueves 21 de mayo (foto: Pexels).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo poco nuboso, con bancos de niebla hasta la mañana. Máx 27°C y mín 12°C; temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento flojo del norte y este, con brisas costeras.

Nuboso en el norte del archipiélago con claros al mediodía. Zonas altas poco nubosas y calima en Lanzarote y Fuerteventura. Temperaturas de 28 grados máxima y 14 grados mínima, con viento del norte en zonas bajas y rachas fuertes en Tenerife por la noche.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana, cielo despejado o poco nuboso con niebla matinal en el litoral de Castellón, mínimas sin cambios, máximas en ligero ascenso y viento flojo variable, tendiendo a este al mediodía.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

En Castilla y León, el cielo estará poco nuboso con algunas nubes altas y posible nubosidad de evolución; las temperaturas subirán ligeramente o de forma moderada, con ascenso notable de las mínimas en montañas occidentales y el viento será variable, tendiendo a sur y suroeste, flojo con intervalos de moderado.

Cielos despejados con nubosidad de evolución aislada en los sistemas Central e Ibérico a mediodía; temperaturas sin cambios en el sureste y en aumento en el resto (ligero en las máximas); vientos flojos variables, con predominio del sur y sureste en Albacete y Cuenca.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid, intervalos de nubes bajas y Levante moderado; mínima en ascenso (18 °C) y máxima sin cambios (24 °C).

En Melilla habrá intervalos de nubes bajas y Levante débil a moderado, con temperaturas con pocos cambios (máxima de 23 grados y mínima de 18).

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

El clima se presentará con intervalos de nubes bajas y brumas al principio, dando paso a nubes altas y evolución durante la tarde, con temperaturas que oscilarán entre 13 y 34 grados.

El clima en Navarra será poco nuboso por la mañana, con temperaturas que subirán hasta 29 grados y mínimas de 12 y viento flojo del este que cambiará a suroeste.

En La Rioja, poco nuboso, temperaturas en ascenso (mín 14°C, máx 34°C) y viento flojo: sur en la sierra y variable en el valle.