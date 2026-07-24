La Torre Rise fue concebida con el objetivo de que funcione como una “ciudad vertical”.

América Latina está cada vez más cerca de batir un nuevo récord arquitectónico. En la ciudad de Monterrey, México , avanza la construcción de la Torre Rise , un rascacielos que alcanzará los 484 metros de altura y se convertirá en el edificio más alto de toda la región.

El megaproyecto fue diseñado como un desarrollo de uso mixto que reunirá viviendas, oficinas, un hotel de lujo, comercios y espacios recreativos en un mismo complejo. Busca transformar el perfil urbano de la ciudad y posicionarse como uno de los rascacielos más altos del mundo.

Construyen el edificio más alto de toda América Latina: ¿A qué estará destinado?

La Torre Rise fue concebida con el objetivo de que funcione como una “ciudad vertical”, integrando viviendas, espacios de trabajo, hotelería, comercios y áreas recreativas en un mismo complejo. Está pensado para que residentes, trabajadores y visitantes tengan acceso a la mayoría de los servicios sin salir del edificio.

La torre contará con 96 pisos habitacionales y una aguja arquitectónica de 76 metros, lo que lo llevará a superar a la Torre Obispado de 305,3 metros, que también está ubicada en Monterrey.

Entre los usos que se le dará al edificio:

35 niveles de oficinas corporativas destinadas a empresas nacionales e internacionales.

22 pisos con departamentos residenciales de alta gama.

10 niveles ocupados por un hotel de lujo.

Locales comerciales y espacios de servicios para compras, gastronomía y actividades cotidianas.

Más de 4.300 metros cuadrados de áreas verdes .

Alrededor de 8.000 metros cuadrados de amenities , con espacios recreativos y de convivencia.

La torre contará con 96 pisos habitacionales y una aguja arquitectónica de 76 metros. Chat GPT

Además, el edificio contará con distintas instalaciones como:

Un mirador panorámico de 360°.

Restaurantes y espacios gastronómicos.

Áreas de exposiciones y eventos culturales.

Ascensores de alta velocidad.

Sistemas inteligentes de eficiencia energética.

Fachada completamente vidriada diseñada para optimizar la luz natural.

¿Cuándo terminarán de construir el edificio más alto de toda América Latina?

Las obras iniciaron en 2022 con la demolición de construcciones existentes y la preparación del terreno. La construcción oficial avanzó de forma acelerada entre 2025 y 2026, periodo en el que se decidió incrementar la altura.

Para junio de 2026, el edificio ya superó los 345 metros de altura y gran parte de su fachada de vidrio ya estaba instalada.

Se espera que la construcción finalice entre finales de 2026 y principios de 2027 , momento en el que comenzarán las tareas finales de acondicionamiento interior y puesta en funcionamiento.



