Según el pronóstico de AccuWeather, el fenómeno comenzará a intensificarse durante las próximas horas y se extenderá a lo largo de al menos 48 horas consecutivas.

Llega una extensa y persistente masa de humedad que azotará con lluvias intensas y continuas al centro y sur de Estados Unidos. Durante las próximas 48 horas, se desarrollarán tormentas eléctricas, con fuertes ráfagas de viento y posibles inundaciones en varios estados del país.

Ante la posibilidad de inundaciones rápidas y crecidas repentinas, las autoridades mantienen bajo vigilancia las zonas más vulnerables mientras el sistema continúa ganando intensidad.

Ante la posibilidad de inundaciones rápidas y crecidas repentinas, las autoridades mantienen bajo vigilancia las zonas más vulnerables Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

Se aproxima el diluvio del año con 48 horas de lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento y tormentas eléctricas: ¿Cuándo inicia?

Según el pronóstico de AccuWeather, el fenómeno comenzará a intensificarse durante las próximas horas y se extenderá por al menos dos días consecutivos.

Los meteorólogos advirtieron que la atmósfera permanecerá cargada de humedad proveniente del Golfo de México, lo que favorecerá la formación constante de tormentas sobre las mismas regiones.

Esta situación aumenta significativamente el riesgo de inundaciones repentinas, especialmente en áreas urbanas, caminos rurales y zonas cercanas a ríos y arroyos.

Se aproxima el diluvio del año con 48 horas de lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento y tormentas eléctricas: estas serán las zonas más afectadas

Las áreas bajo mayor amenaza se ubican entre el centro y el este de Texas, Oklahoma, Arkansas y partes de Luisiana. En estos estados podrían producirse lluvias persistentes capaces de dejar varios centímetros de agua en pocas horas, posiblemente generando inundaciones en lugares con problemas de drenaje.

Los pronósticos indican acumulados generalizados de entre una y cuatro pulgadas de lluvia (25 a 100 milímetros), aunque algunas localidades podrían superar ampliamente esas cifras debido al desarrollo repetido de tormentas sobre los mismos sectores.

Las tormentas podrían estar acompañadas por intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento fuertes y episodios aislados de tiempo severo. Imagen ilustrativa ChatGPT

Se aproxima el diluvio del año con 48 horas de lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento y tormentas eléctricas: ¿Qué se espera para los próximos días?

Los meteorólogos prevén que la inestabilidad continúe desplazándose gradualmente hacia el este durante el fin de semana , afectando sectores adicionales del valle inferior del Mississipi y la costa central del Golfo de México.

A medida que avance la semana, las tormentas seguirán alimentándose de aire cálido y húmedo, lo que permitirá la formación de nuevos focos de precipitación intensa.

Los especialistas advierten que incluso las zonas que no reciban las mayores cantidades de lluvia podrían experimentar anegamientos temporales debido a la saturación progresiva de los suelos. Por ello, recomiendan evitar conducir por carreteras inundadas y seguir las actualizaciones meteorológicas locales a medida que evolucione el sistema de tormentas.