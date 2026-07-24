Aunque muchas personas utilizan los términos bloque de hormigón y bloque de ceniza como si fueran sinónimos, en realidad se trata de materiales de construcción diferentes. A simple vista pueden parecer casi idénticos, pero su composición, resistencia y durabilidad presentan diferencias importantes que hacen que cada uno sea más adecuado para determinados proyectos.

Si estás por realizar una obra o una remodelación en tu casa, conocer estas diferencias puede ayudarte a elegir el material correcto y evitar errores que luego resulten costosos.

¿Cuál es la diferencia entre los bloques de hormigón y los bloques de ceniza?

La principal diferencia está en los materiales con los que se fabrican.

Los bloques de hormigón, también conocidos como unidades de mampostería de hormigón (CMU, por sus siglas en inglés), se elaboran con cemento Portland, agua, arena y agregados densos como piedra caliza triturada o grava. Esta combinación da como resultado un bloque sólido y resistente, cuyo peso puede variar entre 13 y 25 kilos, dependiendo de si es macizo o hueco.

Por otro lado, los bloques de ceniza se fabrican con residuos de carbón (cenizas de fondo) en lugar de piedra o grava. Gracias a ello son mucho más livianos, con un peso aproximado de 9 a 11 kilos, aunque también son menos densos y considerablemente menos resistentes.

¿Cuál es mejor?

Para la mayoría de las construcciones, los bloques de hormigón son la mejor opción.

Su composición más compacta les proporciona una resistencia a la compresión cercana a los 2.500 PSI, por lo que son ideales para:

Muros de cimentación.

Muros de carga.

Muros de contención.

Construcciones estructurales.

Obras exteriores que requieren mayor durabilidad.

En cambio, los bloques de ceniza no se recomiendan para aplicaciones estructurales, ya que no soportan la misma carga ni la misma presión. Su uso es más apropiado para construcciones livianas o elementos que no deban soportar peso.

La resistencia a la humedad también marca una diferencia

Otra ventaja importante de los bloques de hormigón es su mayor resistencia a la humedad.

Los bloques de ceniza son mucho más porosos, por lo que absorben agua con mayor facilidad. En zonas de bajas temperaturas, esa humedad puede congelarse y expandirse, provocando grietas y deterioro con el paso del tiempo.

Los bloques de hormigón, al ser más densos, ofrecen una mejor protección frente al agua. Sin embargo, cuando se utilizan en muros de cimentación bajo el nivel del suelo, igualmente es recomendable aplicar sistemas de impermeabilización para evitar problemas de humedad.

¿Todavía se venden bloques de ceniza?

En la mayoría de los casos, no.

Los auténticos bloques de ceniza prácticamente dejaron de producirse de forma masiva después de la Segunda Guerra Mundial, cuando disminuyó el uso de plantas que funcionaban con carbón y la industria comenzó a fabricar unidades de mampostería de hormigón más resistentes y eficientes.

Actualmente, si compras bloques en una tienda de materiales para la construcción o en una gran cadena de mejoras para el hogar, lo más probable es que adquieras bloques de hormigón, aunque muchas personas continúen llamándolos “bloques de ceniza”.

Sin embargo, si estás remodelando una vivienda construida antes de la década de 1970, todavía es posible encontrar bloques de ceniza originales. En esos casos, es importante identificarlos por su menor peso, su textura más áspera y su color más oscuro antes de realizar reparaciones estructurales o remodelaciones.

¿Cuál deberías elegir?

Si tu proyecto requiere soportar peso o garantizar una larga vida útil, los bloques de hormigón son claramente la mejor alternativa. Su mayor resistencia, durabilidad y capacidad para soportar la humedad los convierten en el estándar de la construcción moderna.

Los bloques de ceniza aún pueden ser útiles para algunos proyectos decorativos o trabajos de bricolaje de baja exigencia, pero su menor resistencia y mayor porosidad hacen que sean una opción menos confiable para construcciones estructurales.