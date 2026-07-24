Un popular condimento utilizado todos los días en la cocina fue retirado de los supermercados luego de que las autoridades detectaran un posible riesgo de contaminación bacteriana.

La alerta sanitaria alcanza a una reconocida marca de ajo en polvo, cuyo consumo podría provocar problemas de salud, por lo que se recomendó no utilizar el producto afectado.

¿Qué condimento fue retirado de todos los supermercados?

La Agencia Canadiense de Inspección Alimentaria (CFIA) anunció el retiro del mercado de los envases de 70 gramos de ajo en polvo Heavenly Spices, luego de detectar una posible contaminación con la bacteria Bacillus cereus.

El organismo pidió a los consumidores:

No utilizar el producto.

No venderlo .

No servirlo .

No distribuirlo.

Los frascos afectados fueron comercializados tanto en tiendas físicas como online y están identificados con el número RA-82337.

¿Qué riesgos para la salud presenta esta bacteria?

La preocupación gira en torno a la posible presencia de Bacillus cereus, una bacteria asociada a casos de intoxicación alimentaria.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:

Vómitos .

Diarrea .

Dolores estomacales.

Generalmente, estas molestias duran alrededor de dos días, aunque en casos poco frecuentes las complicaciones pueden extenderse y afectar distintos órganos del cuerpo si no reciben tratamiento oportuno.

¿Dónde se vendía el ajo en polvo retirado?

Según informó la CFIA, el producto fue distribuido en tiendas Dollarama de todo Canadá, tanto en sus sucursales como mediante ventas por internet.

La agencia clasificó el retiro como Clase 2, una categoría que corresponde a productos que podrían ocasionar problemas de salud temporales o que normalmente no representan un riesgo potencialmente mortal.

¿Qué deben hacer quienes compraron este producto?

Las autoridades sanitarias recomiendan no consumir el ajo en polvo si pertenece al lote afectado.

Los consumidores pueden verificar si el envase corresponde al retiro comprobando:

La marca Heavenly Spices .

Presentación de 70 gramos .

Número de identificación RA-82337.

De acuerdo con un portavoz de Dollarama, quienes hayan adquirido el producto podrán solicitar una tarjeta de regalo electrónica de 2 dólares como reemplazo.

Ante cualquier síntoma compatible con una intoxicación alimentaria después de consumir este condimento, las autoridades aconsejan consultar a un profesional de la salud lo antes posible.