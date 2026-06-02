Las predicciones meteorológicas anticiparon que durante toda esta semana una gran seguidilla de tormentas severas llegará al centro de Estados Unidos. Expertos advierten por lluvias intensas, granizo, vientos dañinos, algunos tornados y la posibilidad de que se produzcan inundaciones repentinas.

Estas tormentas afectarán principalmente a las Grandes Llanuras y al valle del río Misisipi, donde las precipitaciones podrían repetirse de manera continua.

Alerta por una semana seguida de tormentas: las predicciones meteorológicas

De acuerdo con lo señalado por expertos de AccuWeather, cada jornada estará marcada por chaparrones, tormentas eléctricas y fenómenos severos en diferentes partes del centro del país.

Las zonas en alerta hoy martes 2 de junio

La principal zona de tormentas severas para hoy estará ubicada entre el noreste de Nuevo México, el Panhandle de Texas, las Dakotas y el este de Montana.

Los riesgos serán

Ráfagas de viento destructivas

Granizo de gran tamaño

Tornados aislados

Si bien en general las ráfagas rondarán los 90 km/h, se explica que las ráfagas intensas podrían alcanzar incluso los 145 km/h.

Además, otras tormentas intensas podrían desarrollarse en simultáneo en el sureste del país.

Se pronostican lluvias para toda la semana.

Las zonas en alerta el miércoles 3 de junio

Para el miércoles la actividad severa avanzará hacia el este y alcanzará sectores de Minnesota. Pueden desarrollarse tormentas desde la frontera con Canadá en Dakota del Norte y Minnesota hasta el noroeste de Kansas y el noreste de Colorado.

Las zonas en alerta el jueves 4 de junio

Este día la principal amenaza se concentrará sobre las Altas Llanuras

Las áreas más afectadas incluirán:

El centro y sudeste de Montana

El sudoeste de Dakota del Norte

El noreste de Colorado

Las tormentas podrán generar granizo de gran tamaño y fuertes ráfagas de viento.

Las zonas en alerta durante el viernes 5 y el fin de semana

Los expertos indican que, durante estos días, el riesgo se desplazará hacia

El centro y este de Texas

Gran parte de Oklahoma

Luisiana

El oeste de Arkansas