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Las predicciones meteorológicas anticiparon que durante toda esta semana una gran seguidilla de tormentas severas llegará al centro de Estados Unidos. Expertos advierten por lluvias intensas, granizo, vientos dañinos, algunos tornados y la posibilidad de que se produzcan inundaciones repentinas.
Estas tormentas afectarán principalmente a las Grandes Llanuras y al valle del río Misisipi, donde las precipitaciones podrían repetirse de manera continua.
Alerta por una semana seguida de tormentas: las predicciones meteorológicas
De acuerdo con lo señalado por expertos de AccuWeather, cada jornada estará marcada por chaparrones, tormentas eléctricas y fenómenos severos en diferentes partes del centro del país.
Las zonas en alerta hoy martes 2 de junio
La principal zona de tormentas severas para hoy estará ubicada entre el noreste de Nuevo México, el Panhandle de Texas, las Dakotas y el este de Montana.
Los riesgos serán
- Ráfagas de viento destructivas
- Granizo de gran tamaño
- Tornados aislados
Si bien en general las ráfagas rondarán los 90 km/h, se explica que las ráfagas intensas podrían alcanzar incluso los 145 km/h.
Además, otras tormentas intensas podrían desarrollarse en simultáneo en el sureste del país.
Las zonas en alerta el miércoles 3 de junio
Para el miércoles la actividad severa avanzará hacia el este y alcanzará sectores de Minnesota. Pueden desarrollarse tormentas desde la frontera con Canadá en Dakota del Norte y Minnesota hasta el noroeste de Kansas y el noreste de Colorado.
Las zonas en alerta el jueves 4 de junio
Este día la principal amenaza se concentrará sobre las Altas Llanuras
Las áreas más afectadas incluirán:
- El centro y sudeste de Montana
- El sudoeste de Dakota del Norte
- El noreste de Colorado
Las tormentas podrán generar granizo de gran tamaño y fuertes ráfagas de viento.
Las zonas en alerta durante el viernes 5 y el fin de semana
Los expertos indican que, durante estos días, el riesgo se desplazará hacia
- El centro y este de Texas
- Gran parte de Oklahoma
- Luisiana
- El oeste de Arkansas
El consejo es mantenerse alerta a las actualizaciones meteorológicas en caso de que exista algún cambio importante.