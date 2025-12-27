En California , no se establece un límite de edad para la conducción. Las personas mayores de 70 años tienen la posibilidad de renovar su licencia sin inconvenientes, siempre que cumplan con ciertos requisitos establecidos por el DMV para este grupo.

Por lo tanto, muchos adultos mayores deben seguir un proceso específico cada vez que se aproxima la fecha de vencimiento.

Este procedimiento abarca trámites en línea y pasos presenciales que es recomendable preparar con antelación. Cumplir con estos requisitos es fundamental para evitar demoras, rechazos o la suspensión temporal del documento.

Requisitos esenciales para la renovación de la licencia de conducir en California para mayores de 70 años

La normativa del DMV establece que quienes tengan 70 años o más deben renovar la licencia en persona cada cinco años. Además, el aviso de renovación puede indicar que el conductor debe rendir una prueba de conocimiento, lo que se convierte en el requisito más importante del proceso.

Para facilitar el trámite, el DMV recomienda iniciar la solicitud en línea a través de MyDMV. Allí es posible verificar si se requiere examen teórico y, de ser necesario, completarlo mediante la modalidad eLearning, que ayuda a evitar errores.

Se despide la licencia de conducir para mayores de 70: el Gobierno prohíbe renovarla a no ser que cumplan con este requisito

Condiciones Esenciales

Realizar la renovación en persona cada 5 años .

Tener 70 años o más al renovar.

Revisar el aviso del DMV por si exige examen teórico.

Presentar identificación válida y documentos actualizados.

Completar la solicitud previa en línea.

Chequear el estatus desde MyDMV.

Guía detallada del proceso

Revisar el aviso enviado por el DMV. Agendar una cita presencial. Completar la solicitud en línea. Seleccionar “eLearning” si hay examen teórico. Presentarse con los documentos requeridos. Finalizar la renovación y confirmar aprobación en línea.

¿Cuál es la mejor manera de que los mayores de 70 se preparen para una renovación sin complicaciones?

California ofrece recursos para que los conductores mayores continúen manejando de manera segura. Asimismo, es esencial mantener al día la matrícula vehicular, reportar cambios de domicilio y solicitar una nueva tarjeta si la licencia fue extraviada o dañada.

El DMV recomienda que los adultos mayores revisen su documentación antes de la cita y se aseguren de cumplir todos los requisitos para evitar retrasos. La preparación es especialmente importante si deben tomar el examen teórico.

Consejos de Autoridades Competentes