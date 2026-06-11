El valor del peso dominicano finalizó la jornada en USD 58.53 este jueves, 11 de junio de 2026, cifra que refleja una alteración del 0.83% en comparación con la cotización del día anterior.

En el mercado del Peso dominicano, la cotización subió 0.55% en la última semana, pero acumula -5.88% en el último año, mostrando un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido de 5.50%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 10.96%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días pasados, ya que el dato de 1 es positivo. En los últimos días, el valor de la moneda ha registrado un ligero aumento, lo que indica un fortalecimiento en su posición frente a otras divisas.

Esto se ha reflejado en el mercado, donde la estabilidad del peso ha generado confianza entre los comerciantes y consumidores. Si esta tendencia se mantiene, podríamos ver un impacto favorable en la economía local, impulsando el comercio y atrayendo inversiones.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 11 de junio de 2026.

¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.