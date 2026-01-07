Al momento de ingresar a Estados Unidos, es fundamental poseer todos los documentos requeridos según cada situación, para asegurar que no se presenten inconvenientes migratorios derivados de la falta de papeles o permisos.

Así, aunque la visa americana y el pasaporte pueden ser solicitados por las autoridades en los aeropuertos -dependiendo del tipo de viaje-, existe un documento alternativo que habilita la entrada legal de quienes abandonan el país por menos de un año: la green card.

Estados Unidos permitirá la entrada legal a quienes presenten este documento

De acuerdo con lo detallado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), los residentes legales permanentes pueden salir de Estados Unidos en múltiples ocasiones y regresar sin inconvenientes, siempre que no tengan la intención de permanecer fuera por más de un año.

“Si es titular de una tarjeta verde y no permanece fuera de los Estados Unidos durante 1 año o más, debe tener su tarjeta verde (I-551) o su visa de residente que regresa para volver a ingresar a los Estados Unidos", afirman las autoridades.

En esos casos, si bien no será necesario presentar el pasaporte, las autoridades aconsejan llevarlo de todas formas a modo preventivo.

Sin visa americana, pasaporte o licencia de conducir: Estados Unidos permite el ingreso legal de todos los extranjeros que tengan este único documento

Acciones a seguir para quienes no cumplan con la regla de viajar menos de un año

Los portadores de green card que deseen permanecer fuera del país por más de un año deben tramitar previamente con USCIS un permiso de reingreso.

“Un permiso de reingreso permite a un residente permanente legal o residente permanente condicional solicitar la admisión a los Estados Unidos al regresar del extranjero durante la validez del permiso sin la necesidad de obtener una visa de residente que regresa de una Embajada o Consulado de los Estados Unidos", se explica.

Estos permisos son válidos durante dos años desde el momento en el que se emiten, por lo que es esencial regresar al país antes de que esta fecha se cumpla oficialmente.