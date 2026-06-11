El valor del peso colombiano finalizó la jornada en USD 3489.18 este jueves, 11 de junio de 2026, cifra que refleja una alteración del -2.4% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano retrocedió -2.93% y en el último año acumula una caída de -10.97%, evidenciando una tendencia bajista.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue de 15.06%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que esta cifra es mayor que la volatilidad anual del 13.26%.

Hoy, la cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva, ya que ha cambiado en relación a los últimos tres días consecutivos. Este aumento en el valor indica un fortalecimiento de la moneda frente a monedas extranjeras, lo que es un signo alentador para la economía local.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia, ya que puede ser influenciada por factores externos y decisiones políticas. La estabilidad en el tipo de cambio será crucial para mantener el ritmo de crecimiento que se ha observado recientemente.

La tendencia positiva sugiere un posible recupero económico, pero se debe ser cauteloso ante la volatilidad del mercado.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 11 de junio de 2026.

¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

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