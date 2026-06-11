La cotización del euro cerró a USD 0.8635 este jueves, 11 de junio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una alteración del -0.39%.

En el mercado del Euro, la cotización aumentó 27.87% en la última semana y 120.72% en el último año, señalando una evolución alcista.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 6.0568%, es menor que la volatilidad anual del 6.1100%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva si consideramos que en los últimos cuatro días consecutivos ha aumentado su valor. Esta subida sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, reflejando una mejora en la percepción del mercado sobre la economía europea.

Sin embargo, si analizamos el comportamiento de la moneda en conjunto, será importante observar si esta tendencia se mantiene en los días venideros o si se trata de una fluctuación temporal. La continuidad de esta tendencia positiva podría indicar una estabilidad económica en la región.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 11 de junio de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.