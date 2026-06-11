La cotización del quetzal guatemalteco cerró a USD 7.615 este jueves, 11 de junio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una modificación del 2.25%.

En la última semana, la cotización del quetzal guatemalteco retrocedió -5.25% y en el último año acumuló una caída de -58.75%, evidenciando una tendencia bajista.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 24.49%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, comparado con la volatilidad anual del 20.18%.

La cotización del Quetzal guatemalteco hoy muestra una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días el tipo de cambio se ha incrementado. Este comportamiento sugiere que la moneda está fortaleciéndose frente a otras divisas, lo que podría estar impulsado por factores económicos favorables.

Sin embargo, es importante observar si esta tendencia positiva se mantendrá en los próximos días. Un aumento sostenido podría indicar una recuperación económica, mientras que una reversión podría generar dudas sobre la estabilidad de la moneda.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 11 de junio de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.