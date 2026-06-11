El valor del peso mexicano finalizó la jornada en USD 17.2564 este jueves, 11 de junio de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.92% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, el Peso mexicano registró un leve retroceso de -0.18% y en el último año acumula una caída de -7.36%, lo que sugiere una tendencia bajista en su cotización.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana ha alcanzado un 9.54%, lo que es significativamente mayor que el 7.64% de su volatilidad anual, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos cuatro días consecutivos, reflejando una recuperación en su valor frente al dólar. Este comportamiento sugiere que el mercado está respondiendo favorablemente a ciertos factores económicos que apuntan a una mayor estabilidad.

A medida que el Peso se fortalece, esto podría generar un impacto positivo en la economía local, incentivando el consumo y la inversión. Sin embargo, es importante monitorear la continuidad de esta tendencia para evaluar su sostenibilidad a largo plazo.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 11 de junio de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.