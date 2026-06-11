La cotización del libra esterlina cerró a USD 0.7452 este jueves, 11 de junio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una alteración del -0.37%.

La libra esterlina retrocedió -0.59% en la última semana, pero en el último año acumula un avance de 0.54%, señalando debilidad de corto plazo y ligera apreciación a doce meses.

Conoce la cotización de este lunes, 23 de marzo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina fue del 5.24%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 6.15%.

Hoy, la cotización de la moneda Libra esterlina presenta una tendencia positiva, con un dato de -1 igual a 2, indicando que ha experimentado un incremento en su valor en comparación con los días anteriores. Este repunte refleja un crecimiento constante en la confianza de los inversores hacia la economía británica.

A medida que la Libra esterlina continúa fortaleciendo su posición, es probable que el interés de los inversores se mantenga, lo que podría resultar en una mayor estabilidad económica a corto plazo. Sin embargo, se debe monitorear cualquier factor externo que pueda influir en esta tendencia.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 11 de junio de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.