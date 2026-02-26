El DMV de California actualizó el trámite y la licencia de conducir para mayores de 70 ahora solo podrá renovarse si se cumple con un requisito obligatorio dentro del nuevo proceso. La medida apunta a quienes superan esta edad límite y buscan extender la vigencia de su licencia. El trámite ahora combina pasos online, un curso obligatorio en ciertos casos y una instancia presencial final, por lo que es clave conocer cómo funciona para evitar rechazos o demoras. El DMV de California no elimina la licencia de conducir para mayores de 70, pero exige iniciar el proceso de renovación bajo un sistema específico. Los conductores de esta edad deben comenzar el trámite en línea y, si corresponde, completar un curso teórico digital antes de asistir a una oficina. Dentro de la solicitud, la mayoría de los conductores 70+ son elegibles para realizar el curso “open book” sin reprobar mediante el Online eLearning Course. En el Centro Virtual de Exámenes deben seleccionar la opción para rendir a través del curso online, abonar la tarifa y completar todas las lecciones antes de avanzar. Una vez finalizado el curso online, el sistema notificará que se completó correctamente y dará instrucciones para acudir a una oficina del DMV. La visita presencial es obligatoria para completar la verificación de identidad y realizar el examen de visión. Además, quienes no hayan actualizado su documento a REAL ID pueden aprovechar esta instancia para hacerlo. El DMV recomienda verificar que la dirección esté actualizada al menos tres días antes de iniciar la renovación, ya que no se enviarán avisos si el domicilio no coincide con el registro oficial.