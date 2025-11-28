La emblemática cadena de grandes almacenes Macy’s informó que tiene previsto cerrar alrededor de 150 tiendas en todo Estados Unidos para comienzos de 2027, como parte de su estrategia llamada “A Bold New Chapter”.

Según la compañía, las sucursales que clausura son aquellas con “bajo rendimiento” o “subproductivas”. Al mismo tiempo, Macy’s planea concentrar sus inversiones en unas 350 tiendas que considera “viables”, modernizando la oferta y enfocándose en una mejor experiencia de compra.

Más de 150 tiendas de Macy’s bajarán sus persianas para siempre

Macy’s, la histórica cadena de supermercados, confirmó el cierre masivo de 150 tiendas alrededor de todo Estados Unidos para fines del año que viene. En 2025, ya se confirmó el cierre de 66 sucursales, y se espera que muchas más se sumen hasta completar el plan.

El cierre abarca distintos formatos de tiendas de Macy’s como:

Grandes almacenes tradicionales

Locales en centros comerciales

Unidades de muebles

Tiendas “stand-alone” en diferentes estados.

Macy's cierra 150 sucursales en EE. UU. y reduce su presencia a 350 tiendas (foto: archivo).

Una por una: las tiendas de Macy’s que cerraron primero

Informes de medios y avisos oficiales arrojaron un listado parcial y verificado de sucursales de Macy’s en Estados Unidos que ya cerraron o tienen cierre confirmado en 2025. A continuación, los locales que forman parte del primer conjunto de 66 tiendas que la empresa anunció para cierre este año:

Mesa, Arizona — Superstition Springs Center, 6535 E Southern Ave

Hillsboro, Oregón — Streets of Tanasbourne (2055 NE Allie Ave)

Salem, Oregón — Salem Center (400 High St NE)

Sacramento, California — local en 414 K St.

Citrus Heights, California — tienda en Sunrise Mall (6000 Sunrise Mall)

Newark, California — Newpark Mall

Denver, Colorado — tienda en Northfield Stapleton (8298 E Northfield Blvd)

Toledo, Ohio — tienda en Franklin Park (5001 Monroe St Ste D100)

Beavercreek, Ohio — tienda en Fairfield Commons (2727 Fairfield Commons Blvd)

Flint, Michigan — tienda en Genesee Valley Center

Todos los que vivan en EE.UU. y quieran revisar un local específico, pueden ingresar al localizador de tiendas de Macy’s y ver si figura activo