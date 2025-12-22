Una conocida tienda de fast fashion confirma el cierre de más de 20 tiendas en España y un ERE con cerca de 500 despidos.

La reconocida cadena de supermercados minorista Walmart informó que cerrará todas sus sucursales durante 24 horas esta semana. La compañía se acoplará a una medida federal que impacta en todos los estados por igual.

Previo a las fiestas, Walmart percibe un incremento de la demanda por la cantidad de alimentos que compran los estadounidenses y las ofertas que aprovechan para optimizar el uso del dinero.

Confirmado: Walmart cierra sus puertas durante 24 horas esta semana

Walmart es uno de los supermercados minoristas más reconocidos de todo el país. Los consumidores suelen elegirlo por la relación que ofrece entre el precio de sus productos y la calidad. Para cada fecha festiva, la compañía dispone de cenas ya armadas a un precio muy accesible.

Walmart cerrará todas sus sucursales durante Navidad. Fuente: Archivo.

Las autoridades la empresa anunciaron que no abrirán ninguna sucursal el próximo jueves 25 de diciembre con motivo de la Navidad. Si bien no suelen bajar sus persianas durante los feriados federales, sí lo hacen por esta fecha y por el Día de Acción de Gracias.

¿Cuántas sucursales de Walmart cierran por Navidad?

El supermercado minorista cuenta con más de 4,000 sucursales en todo el país. Por lo que el cierre será masivo y se realizará tanto en las grandes ciudades como en zonas rurales.

De la misma forma se acoplarán Target y Costco con el fin de que los empleados gocen de estas fechas en familia. La atención al público se retomará como de manera habitual el próximo viernes 26 de diciembre.

Todas las tiendas que cierran el 25 de diciembre