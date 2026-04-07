La industria gastronómica en Estados Unidos enfrenta un nuevo sacudón. Una de las cadenas de comida rápida más reconocidas del país confirmó un plan de cierres masivos que impactará en cientos de locales durante los próximos meses, en medio de un contexto desafiante para el sector. En el marco del plan de reestructuración llamado “Project Fresh”, la empresa Wendy’s anunció que cerrará entre 298 y 358 restaurantes en Estados Unidos durante la primera mitad de 2026, lo que representa aproximadamente entre el 5% y 6% de su red total. La decisión responde principalmente a problemas de rentabilidad. Según la compañía, muchos de los locales afectados: Si bien Wendy’s no publicó una lista oficial con los restaurantes específicos que dejarán de funcionar, el CEO interino Ken Cook confirmó la empresa planea redirigir recursos hacia locales más modernos y rentables.