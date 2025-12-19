Una popular cadena de comidas rápidas anunció que cerrará cientos de sucursales en Estados Unidos como parte de un amplio plan de recuperación.

Luego de haber cerrado 240 locaciones en 2024, esta famosa línea de restaurantes bajará nuevamente las persianas de diversas locaciones del país con el objetivo de aumentar el atractivo de las restantes y fomentar el aumento de las ganancias.

Dijo adiós la cadena de comidas rápidas más popular: cientos de sucursales cerrarán sus puertas

La cadena de comidas Wendy’s, famosas por sus hamburguesas cuadradas, confirmó el cierre de cientos de locales en los próximos meses, pues esta medida iniciará en 2025 y continuará el próximo año con las sucursales restantes.

Si bien las autoridades de la compañía no dieron a conocer el número exacto de tiendas que bajarán sus persianas, se confirmó que el porcentaje afectado será de un sólo dígito.

En esa línea y de acuerdo con cifras compartidas por AP, como la compañía tiene aproximadamente 6,011 tiendas, un cierre del 5% representaría la baja de 300 locaciones.

Wendy's podría cerrar aproximadamente 300 tiendas entre este año y el siguiente. Fuente: archivo.

Por qué cerrará cientos de sucursales esta compañía

Según informaron las autoridades, las ubicaciones afectadas por el cierre son aquellas que mantuvieron un rendimiento inferior al resto de las sucursales.

El objetivo de la medida es focalizar los recursos de la compañía en las tiendas que permanecerán activas, buscando que las ventas se concentren en estas locaciones.

“Cuando miramos el sistema actual, hay algunos restaurantes que no elevan la marca y resultan un lastre desde la perspectiva del rendimiento financiero de los franquiciados. El objetivo es abordar y arreglar esos restaurantes”, afirmó el CEO interino Ken Cook durante una conferencia con inversores.