Jack in the Box confirmó un plan de cierre definitivo de más de 200 restaurantes en Estados Unidos, una decisión que marca uno de los ajustes más fuertes del sector de comida rápida en los últimos años. La medida forma parte de una reestructuración nacional orientada a reducir costos, optimizar operaciones y concentrar inversiones en locales con mayor rentabilidad.

El anuncio generó preocupación entre clientes y empleados, ya que la marca es una de las más reconocidas del país, con presencia histórica en múltiples estados y un fuerte arraigo en el formato drive-thru.

Por qué Jack in the Box cerrará de manera definitiva más de 200 locales

Según explicó la compañía, los cierres responden a bajo rendimiento sostenido en determinadas ubicaciones, aumento de costos operativos, cambios en los hábitos de consumo y la necesidad de reorganizar su red para competir en un mercado cada vez más exigente. El plan prioriza mantener y modernizar los restaurantes con mejores indicadores y reforzar canales digitales y de entrega.

La empresa aclaró que no se trata de una quiebra, sino de una decisión estratégica para fortalecer el negocio a largo plazo.

Jack in the Box cerrará definitivamente más de 200 locales en todo el país. (Foto: jackinthebox.com).

Cuántas tiendas tiene la cadena y qué representa el recorte

Jack in the Box opera más de 2.000 restaurantes a nivel nacional. El cierre de más de 200 locales representa una reducción significativa, con impacto directo en comunidades donde la cadena era una opción habitual de comida rápida.

En muchos casos, las sucursales afectadas son franquicias o locales con años de desempeño por debajo del promedio.