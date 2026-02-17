La emblemática cadena de grandes almacenes Macy’s ha anunciado su intención de cerrar aproximadamente 150 tiendas en todo Estados Unidos para principios de 2027, como parte de su estrategia denominada “A Bold New Chapter”. De acuerdo con la compañía, las sucursales que serán clausuradas son aquellas catalogadas como “de bajo rendimiento” o “subproductivas”. Simultáneamente, Macy’s tiene la intención de concentrar sus inversiones en unas 350 tiendas que considera “viables”, modernizando su oferta y enfocándose en proporcionar una experiencia de compra más satisfactoria. La histórica cadena de supermercados, Macy’s, ha confirmado el cierre masivo de 150 tiendas en todo Estados Unidos para finales del próximo año. Para el año 2025, ya se ha confirmado el cierre de 66 sucursales y se anticipa que muchas más se sumen hasta alcanzar el objetivo establecido. El cierre abarca distintos formatos de tiendas de Macy’s, tales como: Informes de medios y avisos oficiales han proporcionado un listado parcial y verificado de sucursales de Macy’s en Estados Unidos que ya han cerrado o tienen cierre confirmado para el año 2025. A continuación, se presentan los locales que forman parte del primer conjunto de 66 tiendas que la empresa ha anunciado para cierre este año: