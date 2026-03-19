Tras 88 años de servicio, la histórica cadena de cafeterías K&W confirmó el cierre definitivo de todos sus locales, una decisión que marca el final de una marca profundamente arraigada en el sureste del país. La compañía había logrado sostener parte de su operación tras declararse en quiebra durante la pandemia, pero finalmente no logró revertir su situación financiera. El cierre se concretó cinco años después de acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras, un proceso que le permitió reestructurar deudas y continuar funcionando con un número reducido de sucursales. El caso de K&W Cafeterías refleja un fenómeno más amplio que atraviesa la industria gastronómica en Estados Unidos, golpeada por el aumento de costos, la caída del consumo y los cambios en los hábitos de los clientes tras la pandemia. K&W Cafeterias se declaró en bancarrota en septiembre de 2020, en el contexto del impacto del COVID-19, bajo el amparo del Capítulo 11, que permite a las empresas reorganizarse sin necesidad de cerrar de inmediato. En ese momento, la cadena reportó significativas pérdidas atribuibles a las restricciones sanitarias y a la considerable disminución de clientes. No obstante, logró mantener la operación de nueve locales: ocho en Carolina del Norte y uno en Virginia. “Después de haber servido a nuestras comunidades durante más de 88 años, las cafeterías K&W cerrarán todas sus puertas de manera inmediata”, comunicó la empresa. “Lamentamos profundamente tener que cerrar este capítulo, pero estamos sinceramente agradecidos por el afecto que nos han brindado a lo largo de casi nueve décadas. De nuestra familia a la suya: gracias”, expresó la empresa en un mensaje publicado en Facebook. El cierre sorprendió tanto a los clientes habituales como a los empleados. Según AP, más de 300 empleados quedaron sin trabajo de manera repentina. “Siempre es lamentable observar el cierre de cualquier negocio, ya que quienes más sufren son aquellos que laboran en él”, expresó la alcaldesa electa de Greensboro, Carolina del Norte, Marikay Abuzuaiter. Fundada en 1937 en Winston-Salem, K&W Cafeterias se estableció como una cadena de restaurantes familiares, reconocida por su comida al estilo cafetería tradicional y, en particular, por sus tartas caseras. A lo largo de las décadas, se convirtió en un punto de referencia en el sureste de Estados Unidos, con una notable presencia en comunidades locales. El caso de K&W se une a la creciente lista de cadenas gastronómicas que no han logrado adaptarse al nuevo panorama económico en Estados Unidos.