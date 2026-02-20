El escenario político en California comienza a reconfigurarse de cara a las elecciones para gobernador 2026, en un contexto marcado por el fin del mandato de Gavin Newsom. El actual mandatario demócrata cumplirá el próximo año el límite máximo permitido por la ley estatal, lo que obliga a una renovación del liderazgo en el estado más poblado de Estados Unidos. Los estudios, en base a diversas encuestas, reflejan una primaria abierta fragmentada, sin un favorito claro aún, y con márgenes estrechos entre los principales aspirantes. El sistema electoral de California es particular dentro de Estados Unidos. El estado utiliza el modelo conocido como “primary abierta no partidaria”, donde todos los candidatos, sin importar su afiliación política, compiten en una misma boleta durante la elección primaria. Los dos candidatos más votados, independientemente de su partido, avanzan a la elección general de noviembre. Esto significa que pueden enfrentarse dos demócratas, dos republicanos o uno de cada partido. Este esquema busca ampliar la competencia y reducir la polarización partidaria en las primeras etapas del proceso. En cuanto a la duración del mandato, la Constitución de California establece que el gobernador puede ejercer dos mandatos de cuatro años, consecutivos o no. El New York Times recopiló una serie de encuestas de diversas consultoras para analizar a qué ideas se orientan los californianos.