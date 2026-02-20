El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, logró que los legisladores del Estado de Florida aprobaran el proyecto de ley que cambia el nombre del aeropuerto de Palm Beach en homenaje al primer mandatario. La medida vio resistencias de parte del partido demócrata que alegaba que se trataba de una decisión en la que no participarían los residentes de Florida, además de las claras diferencias ideológicas con los republicanos. El proyecto de ley aún espera la aprobación del gobernador de Florida, Ron DeSantis, cuya oficina no respondió de inmediato. No obstante al tratarse de un funcionario republicano no existen dudas de que será aprobado. También lo debe aprobar la Administración Federal de Aviación. La presidencia evitó hacer comentarios al respecto, al igual que los portavoces de Palm Beach y de la Organización Trump. El proyecto toma como referencia la Torre Trump y su residencia principal en Mar-a-Lago en West Palm Beach, y sigue a la decisión aprobada el año pasado, un plan para donar una propiedad del centro de Miami como lugar para albergar la biblioteca presidencial de Trump. El primer mandatario intentó hacer lo mismo con la estación Penn de Nueva York y el Aeropuerto Internacional Dulles de Washington, aunque en estos casos las iniciativas fueron rechazadas. Por otro lado, el Departamento del Tesoro dio a conocer que saldrá una moneda conmemorativa de USD 1.00 con la imagen del presidente, contradiciendo leyes nacionales que prohíben mostrar la imagen de un presidente en funciones o de una persona que siga viva.