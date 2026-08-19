Una de las mayores cadenas de supermercados de Estados Unidos está cerrando decenas de locales en todo el país. Es que este gigante de los supermercados tradicionales confirmó que cerrará más de 60 tiendas consideradas de bajo rendimiento, en el marco de una reestructuración que ya dejó a varias comunidades sin su mercado de barrio.

Se despide Kroger: más de 60 tiendas cerrarán sus puertas para siempre

Kroger anunció planes para cerrar alrededor de 60 tiendas de bajo rendimiento a lo largo de un período de 18 meses, como parte de una estrategia de reestructuración que la compañía comenzó a implementar en 2026. La decisión fue comunicada por la dirección de la empresa, que explicó que se trata de locales que no estaban “entregando resultados sostenibles”.

Hasta el momento, la cadena ya cerró al menos tres docenas de tiendas. Búsquedas y reportes locales identificaron unas 39 ubicaciones que dejaron de operar en distintas marcas del grupo. La empresa aclaró que los “modestos beneficios financieros” obtenidos por estos cierres se reinvertirán en mejorar la experiencia del cliente, remodelar tiendas existentes y abrir nuevas ubicaciones en mercados más fuertes.

La histórica cadena de supermercados Kroger Co. confirmó el cierre de más de 60 tiendas alrededor de todo el país. Fuente: El Cronista.

Qué marcas se verán afectadas

Un dato que muchos desconocen es que Kroger no opera solo bajo su propio nombre: es dueña de una veintena de cadenas regionales. Por eso, los cierres alcanzan a varias marcas conocidas del grupo, entre ellas:

Fred Meyer

Fry’s Food and Drug

Harris Teeter

Foods Co

Food 4 Less

King Soopers

Mariano’s

Pick ‘n Save

QFC

Ralphs

Esto significa que muchos clientes pueden verse afectados sin siquiera saber que su supermercado habitual pertenece a Kroger.

Uno por uno: los estados que registraron cierres

Los cierres se distribuyen por más de una docena de estados. Según los reportes disponibles, entre los estados con tiendas de Kroger que cerraron o están por cerrar figuran:

California

Colorado

Georgia

Illinois

Indiana

Kentucky

Maryland

Carolina del Norte

Tennessee

Texas

Virginia

Virginia Occidental

Wisconsin

Virginia y Wisconsin aparecen entre los más afectados, con varias ubicaciones cada uno. La empresa, sin embargo, no divulgó una lista oficial y completa de todas las tiendas, por lo que el mapa de cierres se fue conociendo a través de reportes locales.