Viajar a Estados Unidos requiere presentar documentación válida y cumplir con las condiciones establecidas por las autoridades migratorias. En el caso de mexicanos, salvadoreños y otros extranjeros latinos, tener una visa vigente no siempre alcanza para ingresar al país si el pasaporte utilizado para el viaje no cumple con los requisitos correspondientes.

El Departamento de Estado de Estados Unidos establece que la visa y el pasaporte cumplen funciones diferentes. Por eso, contar con una autorización de ingreso vigente no sustituye la obligación de presentar un documento de viaje válido.

La regla de los seis meses que deben tener en cuenta los viajeros

Uno de los principales requisitos que deben revisar los extranjeros antes de viajar es la vigencia de su pasaporte.

Como regla general, Estados Unidos exige que el documento tenga una validez de al menos seis meses posteriores a la fecha prevista de salida del territorio estadounidense. Sin embargo, existen excepciones determinadas por acuerdos entre Estados Unidos y algunos países.

En el caso de México, el país no aparece dentro de esa lista de excepciones. Por esa razón, los viajeros mexicanos deben prestar especial atención al requisito de los seis meses de vigencia.

El Gobierno y las aerolíneas pueden negar el embarque por documentación inválida aunque la visa esté vigente.

Qué documentos pueden utilizar los mexicanos para ingresar por tierra

Los ciudadanos mexicanos que ingresen a Estados Unidos por una frontera terrestre pueden contar con determinadas alternativas al pasaporte convencional, dependiendo de las condiciones de su viaje y de la documentación que posean.

Entre las opciones se encuentran:

Tarjeta de Cruce Fronterizo (DSP-150) .

Visa láser B-1/B-2 .

Tarjeta SENTRI.

Estas alternativas no significan que cualquier viajero pueda prescindir del pasaporte en todos los casos. El documento requerido depende de la modalidad de ingreso, el propósito del viaje y la situación migratoria de cada persona.

Qué ocurre si el pasaporte vence antes del viaje

Uno de los problemas más importantes puede aparecer incluso antes de llegar a Estados Unidos.

Las compañías aéreas revisan la documentación de los pasajeros antes del embarque y pueden impedir que una persona viaje si no cumple con los requisitos establecidos para ingresar al destino.

Por eso, tener un pasaje comprado, una reserva de hotel o incluso una visa estadounidense vigente no garantiza que el pasajero pueda abordar el avión si su documentación de viaje presenta un inconveniente.

Además, las autoridades estadounidenses pueden realizar una nueva revisión al momento de llegar al país. En determinadas circunstancias, la falta de un documento válido puede derivar en la denegación del ingreso.

¿Hay que renovar la visa si estaba en un pasaporte vencido?

No necesariamente. Si una persona tiene una visa estadounidense todavía vigente, pero esta fue colocada en un pasaporte que posteriormente venció, no debe solicitar automáticamente una visa nueva.

En ese escenario, el viajero puede utilizar la visa vigente que se encuentra en el pasaporte anterior junto con su nuevo pasaporte válido.

La recomendación es llevar ambos documentos durante el viaje: el pasaporte nuevo, que funciona como documento de viaje vigente, y el pasaporte anterior donde figura la visa estadounidense.

De esta manera, los viajeros pueden demostrar que poseen una visa válida aunque el documento en el que fue estampada ya haya expirado.