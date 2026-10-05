Las nuevas reglas de Medicaid para determinados inmigrantes entraron en vigor el 1° de octubre.

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Estados Unidos implementó desde octubre nuevas restricciones para el acceso de determinados inmigrantes a Medicaid, el programa de cobertura médica destinado a personas que cumplen ciertos requisitos de elegibilidad.

Los cambios comenzaron a regir el 1° de octubre de 2026 y modifican las categorías migratorias por las cuales los estados pueden recibir financiamiento federal para brindar cobertura a través de Medicaid y del Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP).

La medida no afecta de la misma manera a todos los extranjeros que viven legalmente en el país. Mientras determinados grupos mantienen el acceso al financiamiento federal, otros que anteriormente podían recibir estos beneficios quedan fuera de las nuevas categorías establecidas.

Medicaid: ¿qué cambió para los inmigrantes desde octubre?

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) explicaron que las nuevas disposiciones limitan el financiamiento federal de Medicaid y CHIP para personas que no sean ciudadanos o nacionales estadounidenses, salvo determinadas categorías de extranjeros contempladas por la legislación.

De esta manera, tener un estatus migratorio legal en Estados Unidos no garantiza por sí solo poder acceder a Medicaid con financiamiento federal.

Entre las principales categorías que continúan contempladas se encuentran:

Los residentes permanentes legales (LPR), conocidos como titulares de la Green Card.

Determinados participantes cubanos y haitianos.

Personas que viven en Estados Unidos bajo los acuerdos de libre asociación (COFA) y son ciudadanos de Micronesia, las Islas Marshall o Palaos.

Además, los estados pueden continuar brindando Medicaid y CHIP a determinados niños y embarazadas que residen legalmente en el país bajo una opción prevista por la legislación federal.

Sin embargo, pertenecer a alguna de estas categorías no significa obtener Medicaid automáticamente. Los beneficiarios también deben cumplir los demás requisitos del programa, que pueden incluir condiciones relacionadas con los ingresos, la residencia en el estado y otros criterios de elegibilidad.

Green Card y Medicaid: ¿quiénes pueden mantener la cobertura?

Los residentes permanentes legales se mantienen entre las categorías admitidas bajo las nuevas reglas. Sin embargo, muchos titulares de una Green Card deben cumplir además con un período de espera de cinco años antes de poder acceder a Medicaid, aunque existen excepciones.

Por eso, una persona que tenga residencia permanente no obtiene automáticamente la cobertura médica por contar con la Green Card.

Las autoridades estatales también deberán volver a verificar el estatus migratorio de determinados beneficiarios potencialmente afectados por los cambios. Para hacerlo, podrán utilizar información disponible en bases de datos federales.

Cuando el sistema no permita verificar la situación de una persona, el estado deberá solicitar documentación adicional antes de determinar su elegibilidad.

¿Qué inmigrantes pueden perder Medicaid con las nuevas reglas?

Las restricciones alcanzan a varios grupos de inmigrantes que se encuentran legalmente en Estados Unidos pero que ya no forman parte de las categorías habilitadas para recibir Medicaid o CHIP con financiamiento federal.

Entre ellos pueden encontrarse refugiados y asilados que todavía no hayan obtenido una Green Card, además de determinadas víctimas de trata o violencia doméstica y personas admitidas en Estados Unidos por razones humanitarias.

También pueden verse afectados otros extranjeros que anteriormente reunían las condiciones migratorias para recibir estos programas.

La situación concreta dependerá del estatus de cada persona y del estado donde resida. Algunos estados pueden utilizar fondos estatales propios para continuar ofreciendo determinados tipos de cobertura a grupos que dejaron de ser elegibles para recibir fondos federales.

¿Los inmigrantes que pierdan Medicaid podrán recibir atención de emergencia?

Las nuevas restricciones mantienen una excepción importante. CMS aclaró que continuará disponible el financiamiento federal de Medicaid para el tratamiento de determinadas emergencias médicas de personas que cumplan las condiciones correspondientes.

La excepción está destinada a los servicios médicos de emergencia contemplados por el programa.

Además, las personas potencialmente afectadas deben prestar atención a las comunicaciones que reciban de las autoridades de Medicaid de su estado y presentar la documentación solicitada, especialmente si su situación migratoria cambió recientemente.