Es fundamental que todos los ciudadanos mantengan la vigencia del pasaporte estadounidense, especialmente aquellos que planean realizar viajes internacionales o utilizar este documento como una forma válida de identificación para volar dentro del país, conforme a los estándares de Real ID. En este contexto, el Departamento de Estado aclara en su sitio web oficial que no todos los pasaportes son elegibles para el proceso de renovación, ya que algunos deben ser solicitados desde el inicio, como si nunca se hubieran gestionado previamente. En estos casos, la gestión deberá volver a realizarse a través de la presentación del formulario DS-11. De acuerdo con lo detallado por las autoridades, no se permite la renovación de ningún pasaporte que haya sido emitido hace más de 15 años. Es decir, ningún pasaporte tramitado en 2010 o antes. Además, de acuerdo con la información proporcionada por USA.gov, los pasaportes que presenten alguna de las características enumeradas a continuación no podrán ser renovados. Para llevar a cabo una nueva solicitud, es imperativo que toda la documentación necesaria sea presentada en un centro autorizado de aceptación de pasaportes. En este sentido, el solicitante deberá: Es fundamental que el aplicante cumpla con todos los requisitos establecidos para asegurar un proceso eficiente y sin contratiempos. Si bien tanto la tarjeta pasaporte como la libreta cuentan con una validez de 10 años y se tramitan con los mismos formularios, tan sólo la libreta pasaporte será aceptada para realizar vuelos internacionales.