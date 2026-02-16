Al momento de abordar un vuelo nacional en Estados Unidos, las autoridades aeroportuarias exigen a todos los pasajeros que presenten una licencia de conducir, documento identificatorio, pasaporte o cualquier otra credencial personal que se considere válida bajo los estándares de seguridad fijados por la ley Real ID, que se encuentra vigente a nivel federal desde mayo del año pasado. En ese marco, en el sitio web de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) se mantiene publicada la lista oficial de documentos que se consideran aceptables para verificar la identidad de los viajeros y el período de vencimiento dentro del cuál aún son válidos para este propósito. De acuerdo con lo detallado por TSA, pasaportes, licencias de conducir y cualquier documento aceptable incluido en la lista oficial puede presentarse con un vencimiento máximo de hasta dos años. Resulta fundamental destacar que la flexibilidad con el vencimiento de los documentos identificatorios como el pasaporte sólo aplica para el abordaje de vuelos nacionales. Puntualmente en este caso, si se viaja al exterior deberá presentarse un pasaporte americano completamente en vigencia y, en la mayoría de los casos, con una validez futura de hasta 6 meses. Los siguientes documentos cuentan con aval de la Real ID y pueden presentarse en vigencia o con el vencimiento antes mencionado También se aceptan identificaciones digitales, como Apple ID, Clear ID o Google Pass ID. Desde el pasado 1 de febrero, quienes no cuenten con una identificación aceptable para abordar deben pagar 45 dólares a modo de multa por utilizar un proceso de verificación de identidad alternativo, conocido como TSA ConfirmID. Todos los documentos que ingresan en esta categoría cumplen con los estándares de seguridad fijados por la regulación Real ID, independientemente del estado en el que fueron emitidos. Algunas de las características propias al momento de su emisión son la aplicación de tecnología contra falsificación, la prevención del fraude interno y la utilización de pruebas documentales y registros para verificar la identidad de quien solicite el documento. Aquellas credenciales que no cumplen con la Real ID, no podrán ser aceptadas en ningún aeropuerto.