Nebraska se convirtió el 1° de mayo de 2026 en el primer estado del país en aplicar el nuevo requisito laboral de Medicaid: los adultos en edad de trabajar deben demostrar que tienen empleo, estudian o realizan voluntariado para conservar su cobertura. Es el cambio más drástico al programa de salud pública en décadas y quienes no cumplan con este requisito clave perderán el acceso al seguro médico que financia el gobierno federal. La medida es consecuencia directa de la ley de reforma fiscal “One Big Beautiful Bill”, firmada por Trump en julio de 2025, que obliga a los 42 estados —más el Distrito de Columbia— que ampliaron Medicaid bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible a implementar requisitos de trabajo antes del 1° de enero de 2027. Nebraska decidió adelantarse ocho meses al plazo federal, convirtiéndose en el caso de prueba que observa todo el país. Los beneficiarios de Medicaid expansion —el programa que amplió la cobertura a adultos de bajos ingresos bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible— deben acreditar al menos 80 horas mensuales de actividad calificada: empleo, estudio, programa de trabajo aprobado o voluntariado. También se cumple el requisito con ingresos de al menos u$s 580 mensuales por trabajo remunerado. Quienes no lo demuestren —ni acrediten una exención válida— quedarán sin cobertura. La implementación es escalonada: los afiliados con renovación en mayo o junio de 2026 aún no enfrentarán el requisito. El primer grupo impactado será el de quienes renueven cobertura a partir del 31 de julio de 2026, con aplicación progresiva hasta junio de 2027. El Urban Institute, centro de investigación de políticas públicas con sede en Washington, proyecta que entre 16.000 y 30.000 nebrascos podrían perder su cobertura en 2028 como consecuencia del requisito laboral combinado con la nueva obligación de renovar elegibilidad cada seis meses —dos disposiciones de la misma ley federal. El antecedente más cercano es Arkansas, donde en 2018 se aplicó un esquema similar: 18.000 adultos perdieron el seguro en menos de un año, más de la mitad postergó atención médica y más de seis de cada diez dejó de comprar medicamentos por falta de dinero, sin que se registrara ningún aumento real en el empleo. A escala nacional, la Oficina de Presupuesto del Congreso —el organismo federal independiente que analiza el impacto fiscal de las leyes— estima que el requisito laboral dejará sin Medicaid a 4,8 millones de personas en la próxima década. Iowa y Montana serán los próximos estados en implementarlo aún en 2026; el resto deberá hacerlo en 2027. La administración del programa también tendrá un costo millonario: Illinois destinó u$s 12 millones y Iowa u$s 20 millones a consultoras privadas solo para actualizar sus sistemas de elegibilidad.