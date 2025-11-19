La rivalidad entre China y Estados Unidos se ha trasladado a uno de los puntos más estratégicos del planeta: el Canal de Panamá. Este corredor marítimo, por donde transita una parte crucial del comercio mundial, se ha convertido en un escenario central donde ambas potencias buscan ampliar su influencia económica, política y militar.

La disputa no solo determina el futuro de Panamá, sino también el rumbo de América Latina en un contexto de competencia global cada vez más intensa.

El territorio estratégico de América Latina por el que pelean las grandes superpotencias

Para Estados Unidos, el Canal de Panamá es un símbolo histórico y un activo geopolítico vital. Su seguridad, funcionamiento y neutralidad son considerados temas de interés nacional desde hace más de un siglo. A través del canal pasa una parte sustancial de su comercio exterior y constituye un punto clave para sus rutas militares en el Pacífico y el Atlántico.

Para China, el canal representa una oportunidad estratégica dentro de su expansión global. El país asiático busca asegurar rutas comerciales más eficientes, diversificar accesos logísticos y consolidar su presencia en el hemisferio occidental.

Su interés en puertos, infraestructura y zonas logísticas aledañas al canal forma parte de un plan más amplio para fortalecer su red comercial y competir con Estados Unidos en su propio “patio trasero”.

El Canal de Panamá conecta el Atlántico con el Pacífico, un punto vital para las operaciones militares de Estados Unidos. (Foto: Archivo El Cronista)

¿Cómo compiten Estados Unidos y China en América Latina?

La disputa entre las dos potencias más grandes del mundo en América Latina por el Canal de Panamá no se da mediante confrontación directa, sino a través de mecanismos de influencia. Estos incluyen: