El informe 2025 del Numbeo Quality of Life Index ubica a Uruguay como el país con mejor calidad de vida de América Latina. Según el desglose regional, Uruguay logra una puntuación de 139,8 puntos, superando de forma clara al segundo del ranking regional. Este resultado incluso lo coloca por encima de varias potencias mundiales, como China y Rusia.

Ni Brasil ni México: el país latino con mejor calidad de vida que supera a grandes superpotencias

El índice de Numbeo considera múltiples dimensiones como poder adquisitivo, sanidad, clima, seguridad, costo de vida, contaminación, tráfico y calidad del entorno urbano, entre otras.

En concreto, Uruguay obtiene uno de los mejores resultados en la región gracias a su clima muy favorable y entornos urbanos relativamente bien gestionados. En el ranking mundial, aunque no está en el Top 10, Uruguay aparece entre los mejores 50 países del mundo en calidad de vida según la versión del informe.

Uruguay es el país con mejor calidad de vida de América Latina. Fuente: Archivo.

Top 10: los países con mejor calidad de vida en América Latina

Según el ranking de Numbeo, estos son los 10 países con mejor calidad de vida en la región:

Uruguay Costa Rica Ecuador México Panamá Argentina Brasil Colombia Chile Bolivia

¿Cuáles son los países con mejor calidad de vida en el mundo?

El informe reveló que los países más desarrollados del mundo son: