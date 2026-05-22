Rusia y China firmaron un memorando vinculante para construir el gasoducto Power of Siberia 2, con capacidad para transportar 50.000 millones de metros cúbicos de gas por año desde Siberia hasta el norte de China vía Mongolia. Las operaciones se liquidarían en yuanes, fuera del sistema financiero occidental.

El ducto medirá unos 2.600 kilómetros, tendrá una vida útil de 30 años y las primeras entregas están proyectadas para 2030. Sumado al Power of Siberia 1, la capacidad exportadora rusa hacia China podría superar los 100.000 millones de metros cúbicos anuales.

¿Qué establece el acuerdo entre Rusia y China sobre el gasoducto?

Gazprom y la CNPC firmaron cuatro acuerdos durante la visita de Putin a Beijing. El memorando sobre el Power of Siberia 2 es el más relevante, aunque precio, financiamiento y calendario de obras siguen pendientes.

Según Reuters, Rusia necesitaría al menos una década para incrementar de forma significativa sus exportaciones a China por esta vía. Beijing apunta a precios de u$s 120–130 por cada 1.000 metros cúbicos, muy por debajo del mercado internacional.

Términos clave

Capacidad: 50.000 millones de m³/año

Trazado: Yamal → Mongolia → norte de China (~2.600 km)

Primera entrega: proyectada para 2030

Vida útil: 30 años

Moneda: yuanes, fuera del sistema en dólares

El memorando sobre el Power of Siberia 2 es el más relevante, aunque precio, financiamiento y calendario de obras siguen pendientes.

¿Qué significa para el dólar y el sistema financiero global?

El Power of Siberia 1 ya opera con pagos significativos en yuanes. Un contrato de 30 años a plena capacidad en el Power of Siberia 2 sería el mayor acuerdo energético no dolarizado de la historia por volumen anual.

En 2021, Rusia aportaba el 10% de las importaciones de gas chinas; en 2024, esa cifra ya superaba el 25%. A tres décadas y máxima capacidad, ese vínculo energético y financiero quedaría consolidado al margen del sistema occidental.