El reciente movimiento de tropas de China y Estados Unidos en un mismo territorio encendió señales de alerta en distintos gobiernos. La presencia creciente de unidades navales y personal especializado alimentó el temor a una escalada en un punto clave del hemisferio.

Aunque todavía no hay señales de un choque directo, la región observa con inquietud cómo ambos países intensifican su actividad militar mientras la tensión política y diplomática sigue en aumento.

¿Dónde enviaron tropas China y Estados Unidos?

Estados Unidos reforzó su despliegue alrededor de Venezuela con el USS Fort Lauderdale, un buque anfibio capaz de trasladar más de 600 marines y operar helicópteros, aeronaves Osprey y vehículos de desembarco. Su presencia sugiere la posibilidad de operaciones más amplias en el Caribe.

El escenario se volvió más tenso con la llegada del portaviones USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo, junto a escuadrones de combate. En respuesta, Venezuela movilizó tropas y acusó a Washington de “fabricar” la crisis para aumentar la presión sobre su gobierno.

USS Gerald R. Ford: la vanguardia del poder naval estadounidense en una era de crecientes tensiones. Fuente: Wikimedia. MC2 Jackson Adkins

¿Qué hizo China y por qué genera tanta preocupación?

De manera paralela, China envió el barco hospital CNS Silk Road Ark a Nicaragua, en su primera visita oficial al país. Aunque la misión es médica, su arribo en este contexto fue interpretado como un gesto estratégico para ampliar su influencia regional.