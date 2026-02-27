Una ola de calor sin precedentes se aproxima a gran parte de Estados Unidos para este fin de semana, con temperaturas máximas que podrían superar récords históricos, aire extremadamente seco y ráfagas de viento que aumentarán los índices de peligro por incendios y estrés térmico en zonas urbanas y rurales. Los modelos meteorológicos indican que masas de aire caliente provenientes del sur se combinarán con una fuerte estabilidad atmosférica, lo que podría provocar olas sostenidas de temperaturas por encima de los 40 °C (104 °F) en estados del interior para sábado y domingo. Una masa de aire extremadamente caliente avanzará sobre amplias regiones de Estados Unidos este fin de semana y provocará temperaturas récord, baja humedad y fuertes ráfagas de viento, en un combo climático que podría derivar en alertas sanitarias y elevado riesgo de incendios. El fenómeno, impulsado por un sistema de alta presión estacionado sobre el centro y sur del país, mantendrá el calor de forma persistente entre sábado y domingo, según proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) o National Weather Service y el Weather Prediction Center. Los pronósticos indican que el domo de calor impedirá la formación de nubosidad y favorecerá cielos despejados, lo que permitirá que la radiación solar eleve rápidamente las temperaturas durante el día y reduzca el alivio nocturno. De acuerdo con los análisis meteorológicos oficiales, varias zonas del sur, centro y suroeste del país podrían registrar: Los especialistas advierten que este patrón atmosférico podría romper marcas históricas en algunas ciudades si las condiciones se mantienen estables durante todo el fin de semana. Ante este panorama, los especialistas recomiendan reducir la exposición al sol en las horas centrales del día, mantenerse hidratado de forma constante y priorizar espacios ventilados o con aire acondicionado. Asimismo, sugieren seguir las actualizaciones oficiales, ya que las advertencias podrían ampliarse o modificarse a medida que avance el sistema de alta presión. El desarrollo de esta ola de calor será monitoreado de forma permanente durante el fin de semana, mientras los pronósticos anticipan un evento que podría quedar entre los más intensos registrados en los últimos años.