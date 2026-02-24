Más de 670.000 personas de varios estados reportaron quedarse sin suministro eléctrico debido a la potencia del viento y la gran acumulación de nieve de la tormenta invernal que azota al país, ya que dañaron la infraestructura de distintas zonas. Por otro lado, ya hay más de 5.000 vuelos cancelados a nivel nacional por la misma razón, y los análisis prevén que la cifra podría duplicarse en el transcurso de los días. Al momento los estados que reportaron interrupciones en el suministro eléctrico son: Aunque las empresas están trabajando en restaurar el servicio lo más pronto posible, aunque las condiciones climáticas dificultan el proceso. En una de las regiones más afectadas, Nueva York, las temperaturas que se registran están por debajo de los 0°C al mismo tiempo que la nieve se acumula y se habla de posibles descensos a los -6°C. Por otro lado, zonas de los centros urbanos del Noroeste también presentaron valores bajo cero, con temperaturas que rondan desde los -4°C hasta los -8°C en los momentos más críticos de la tormenta. Desde Virginia hasta New Hampshire se emitieron alertas por ventiscas, incluyendo la región de New York City. Por otro lado, Maryland, Nueva york, Nueva Jersey, Delaware, Connecticut y Massachusetts están en estado de emergencia.