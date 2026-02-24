Un sistema de tormentas de gran intensidad avanzará sobre distintas regiones de Estados Unidos durante las próximas 24 horas y encendió las alertas meteorológicas por lluvias intensas, ráfagas de viento peligrosas y posibles interrupciones en el suministro eléctrico. El fenómeno podría generar acumulados significativos de agua en cortos períodos de tiempo. Las autoridades meteorológicas anticipan un escenario marcado por precipitaciones persistentes, tormentas eléctricas y vientos que podrían superar niveles habituales para la temporada. En varias zonas se recomienda extremar precauciones ante el riesgo de inundaciones repentinas y caída de árboles o tendido eléctrico. El pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y del Centro de Predicción Meteorológica advierte que el sistema frontal estará acompañado por un flujo de humedad constante, lo que favorecerá precipitaciones abundantes y tormentas organizadas en amplias áreas del país. Los especialistas señalaron que podrían registrarse acumulados elevados en pocas horas, aumentando el riesgo de inundaciones repentinas, anegamientos urbanos y crecidas rápidas de arroyos y ríos secundarios. Las regiones más comprometidas serán aquellas donde el suelo ya se encuentra saturado por lluvias recientes. Además de las precipitaciones, el temporal traerá ráfagas de viento intensas que podrían superar valores habituales y provocar caída de árboles, ramas y líneas eléctricas. Esta situación incrementa el riesgo de cortes en el suministro eléctrico en distintos estados. Las tormentas eléctricas podrían incluir actividad eléctrica frecuente y reducción de visibilidad en carreteras, lo que complica la circulación. Las autoridades aconsejan evitar desplazamientos innecesarios durante los picos de mayor intensidad y asegurar objetos sueltos en patios y balcones.