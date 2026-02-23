Estados Unidos se prepara para recibir una nueva ronda de tormentas invernales en todo el noreste entre el martes y el miércoles, en medio de una semana marcada por temperaturas heladas. El fenómeno traerá precipitaciones generalizadas, viento y una combinación de nieve y hielo en las zonas más frías. Se espera que las temperaturas frescas predominen especialmente al principio de la semana, siendo el miércoles 25 un punto clave para las tormentas: mientras una finaliza, expertos pronostican que otra nueva iniciará el mismo día. Según lo indican expertos de AccuWeather un nuevo sistema de tormenta clíper cruzará la región de los Grandes Lagos entre martes y miércoles, llevando nieve desde Minnesota hasta Nueva Inglaterra. Más al sur, la tormenta se combinará con precipitaciones en ciudades como Washington DC, Filadelfia y Nueva York. Una vez haya pasado, otra tormenta “de rápido movimiento” avanzará hacia el Medio Oeste el miércoles por la noche y alcanzará el Este del país el jueves por la tarde, llevando nuevamente una combinación de lluvia, hielo y nieve en las zonas más frías. El martes será una jornada especialmente fría en el noreste. Ciudades como Filadelfia, Nueva York y Boston registrarán temperaturas máximas que rondarán los cero grados, consolidando un escenario de frío que se mantendrá al menos hasta mediados de semana. No obstante, con el posible ingreso de aire templado, existe la posibilidad de que las máximas vuelvan ubicarse cerca de los 4°C o los 5°C. lo que favorecería el derretimiento de nieve acumulada y agua congelada, aunque también puede generar superficies resbaladizas con las que se debe mantener especial cuidado al circular.