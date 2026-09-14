Distritos de agua de condado en California habilitaron controles más estrictos sobre el consumo del servicio luego de declarar restricciones por escasez. Quienes violen esas disposiciones enfrentan sanciones penales, según el Código de Aguas del estado.

La medida se apoya en el artículo 31029 de ese código, que faculta a los distritos a fiscalizar el cumplimiento de las ordenanzas de emergencia hídrica. La norma rige mientras esa restricción esté vigente.

¿Qué controles habilita la ley sobre los medidores de agua?

La normativa permite a los distritos verificar que el consumo respete los límites fijados durante una emergencia. Esto incluye revisar el uso registrado en los medidores de cada vivienda conectada al servicio.

Quien use agua en contra de lo dispuesto por la ordenanza —incluidas conexiones o consumos no autorizados— incurre en un delito menor. La pena prevista es de hasta 30 días de cárcel, una multa de hasta u$s 600, o ambas.

La normativa permite a los distritos verificar que el consumo respete los límites fijados durante una emergencia. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo afecta esta medida a los vecinos?

La disposición alcanza a todos los usuarios conectados a un distrito de agua de condado que haya declarado una emergencia hídrica. El control rige mientras la ordenanza de restricción siga vigente.

Una vez levantada la restricción, cesa también la posibilidad de sanción bajo esta norma. Hasta entonces, cualquier uso fuera de lo permitido puede derivar en una causa penal.