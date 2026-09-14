El desagüe de la ducha es una de las secciones más difíciles de limpiar en la rutina de aseo. Debido a que se acumulan residuos como cabello y restos de jabón y otros productos que pueden quedar adheridos.

Uno de los trucos no muy conocidos pero bastante efectivo consiste en pulverizar vinagre blanco en esta zona y dejarlo actuar para combatir malos olores y ayudar a desprender suciedad.

¿Por qué es tan efectivo rociar vinagre en el desagüe del baño?

El desagüe de la ducha suele acumular cabellos, restos de jabón, grasa corporal, humedad y sarro superficial. A medida que pasa el tiempo, esa mezcla puede provocar malos olores y hacer que el agua comience a drenar con mayor lentitud.

El vinagre blanco contiene ácido acético, un componente que ayuda a aflojar parte de la suciedad adherida y a neutralizar olores. Por eso, puede ser útil como mantenimiento periódico entre limpiezas más profundas, aunque no reemplaza la remoción manual de cabellos ni resuelve una obstrucción importante.

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¿Cómo rociar vinagre en el desagüe del baño de forma correcta?

Para aplicar este truco, primero hay que retirar los cabellos y residuos visibles de la rejilla. Luego, se debe rociar o verter una cantidad generosa de vinagre blanco dentro del desagüe.

Dejar actuar entre 20 y 30 minutos, y después enjuagar con abundante agua caliente. Si se busca reforzar la limpieza, se pueden colocar previamente dos o tres cucharadas de bicarbonato de sodio.

Si el desagüe se encuentra taponeado, se debe limpiar el sifón o acudir a un profesional. No mezclar no lavandina, cloro u otros productos químicos.