Tener una deuda con el IRS puede desencadenar distintas instancias de contacto por parte de las autoridades fiscales de Estados Unidos. Dependiendo de las características del caso, el organismo puede comunicarse con el contribuyente por diferentes vías y, en determinadas circunstancias, enviar a un funcionario para realizar una gestión de manera presencial.

Aunque este tipo de procedimiento puede generar especial interés entre quienes viven en Los Ángeles, Miami, Houston, Nueva York o Chicago, no existe una regla que limite estas acciones a esas ciudades. El IRS tiene jurisdicción federal, por lo que sus mecanismos de cobro pueden aplicarse en cualquier parte del territorio estadounidense cuando un contribuyente mantiene obligaciones fiscales pendientes.

Los encargados de gestionar algunos de estos casos son los Revenue Officers, funcionarios especializados en la recuperación de impuestos adeudados y en situaciones relacionadas con declaraciones fiscales que no fueron presentadas. Su intervención puede consistir en evaluar la situación financiera del contribuyente, explicar las alternativas para regularizar la deuda y, si corresponde, tomar las medidas de cobro contempladas por la legislación tributaria.

En qué casos puede intervenir un Revenue Officer

La participación de un Revenue Officer puede producirse cuando una obligación tributaria permanece sin resolver. Esto puede incluir tanto deudas fiscales pendientes como declaraciones que el contribuyente todavía no presentó.

Una visita presencial no representa necesariamente el primer contacto entre el IRS y el contribuyente. En el procedimiento habitual, los Revenue Officers realizan distintos intentos de comunicación y pueden utilizar la Letter 725-B para establecer una cita.

Esta notificación informa la fecha, el horario y el lugar previsto para la reunión. El encuentro puede desarrollarse en una oficina del IRS, en el domicilio o negocio del contribuyente cuando corresponda, y también puede coordinarse por teléfono.

Por este motivo, tener una declaración presentada fuera de término no significa automáticamente que un funcionario del IRS vaya a presentarse en una vivienda. La intervención dependerá de las características particulares de cada caso y del estado de la obligación tributaria.

Los Ángeles, Miami, Houston, Nueva York y Chicago no son las únicas zonas alcanzadas

Las grandes ciudades como Los Ángeles, Miami, Houston, Nueva York y Chicago concentran una importante cantidad de contribuyentes, por lo que pueden aparecer como referencias geográficas en información relacionada con las acciones de cobro del IRS.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) cuenta con diferentes mecanismos para contactar a contribuyentes que mantienen declaraciones fiscales pendientes o deudas tributarias sin resolver.

Sin embargo, la medida tiene alcance federal. Los Revenue Officers actúan bajo procedimientos establecidos por el IRS y sus facultades no están restringidas a determinadas ciudades, estados o regiones.

La agencia explica que estos funcionarios generalmente trabajan dentro de un área geográfica asignada, aunque pueden desplazarse a otras zonas cuando sus tareas oficiales lo requieren. También existen procedimientos que contemplan actividades coordinadas de campo.

Por lo tanto, no existe una regla que limite las visitas o acciones de cobro del IRS a Los Ángeles, Miami, Houston, Nueva York o Chicago. Una persona que reside en cualquier otro punto de Estados Unidos también puede quedar involucrada si su situación fiscal requiere la intervención de un Revenue Officer.

El IRS ya no realiza normalmente visitas sin aviso

El procedimiento de las visitas presenciales sufrió un cambio importante en 2023. Ese año, el IRS anunció el final de la mayoría de las visitas no anunciadas realizadas por Revenue Officers.

Desde entonces, la agencia utiliza generalmente la Letter 725-B para establecer una cita antes de concretar una reunión presencial. El cambio buscó reducir la confusión provocada por personas que se hacen pasar por funcionarios del organismo y mejorar la seguridad tanto de los contribuyentes como de los empleados.

Esto no significa que las visitas presenciales hayan desaparecido. El IRS continúa recurriendo a encuentros cara a cara cuando resultan necesarios dentro de sus procedimientos de cobro, aunque normalmente existe una comunicación previa con el contribuyente.

Cuándo puede producirse una visita sin cita previa

Las visitas sin aviso previo no fueron eliminadas por completo. El procedimiento contempla determinadas excepciones en las que un funcionario puede presentarse sin una cita previamente establecida.

Entre estas situaciones pueden encontrarse determinados procedimientos vinculados con citaciones, incautaciones y otras acciones de ejecución. También existen circunstancias específicas en las que puede evaluarse una visita no programada para proteger los intereses del Gobierno.

Por eso, una persona que recibe la visita inesperada de alguien que afirma ser funcionario del IRS no debería asumir automáticamente que se trata de un procedimiento habitual. La propia agencia señala que las visitas sin anuncio son poco frecuentes y recomienda comprobar cuidadosamente la identidad del supuesto empleado.

Qué puede ocurrir si existen impuestos pendientes

La intervención de un Revenue Officer no significa que el IRS vaya a confiscar inmediatamente los bienes del contribuyente.

El funcionario puede analizar la situación financiera de la persona, revisar las obligaciones pendientes y determinar qué alternativas existen para resolver la deuda. Dependiendo de las circunstancias, pueden estar disponibles mecanismos como acuerdos de pago y otras opciones previstas dentro del proceso de cobro.

Sin embargo, cuando una deuda continúa impaga y se cumplen los requisitos establecidos por la normativa, el IRS puede avanzar con medidas de cobro más severas. Entre ellas se encuentran los embargos de fondos, la presentación de un gravamen fiscal federal y, en determinadas circunstancias, la incautación de bienes.

Estas acciones forman parte de un procedimiento que contempla diferentes notificaciones y etapas. Por eso, recibir una comunicación del IRS o ser contactado por un Revenue Officer no equivale por sí mismo a una confiscación inmediata.