Los desagües de la cocina, el baño y otros sectores de la casa pueden acumular restos de comida, grasa, jabón y suciedad con el paso del tiempo. Para mantenerlos limpios, existe un truco casero que se volvió popular: combinar vinagre y bicarbonato de sodio.

La mezcla suele recomendarse como una alternativa sencilla para realizar una limpieza periódica de las tuberías y ayudar a reducir determinados olores. Sin embargo, aunque ambos productos son habituales en la limpieza del hogar, es importante saber qué puede hacer realmente esta combinación y cuáles son sus limitaciones.

¿Para qué sirve echar vinagre y bicarbonato en el desagüe?

El bicarbonato de sodio y el vinagre reaccionan inmediatamente cuando entran en contacto. El bicarbonato es una sustancia alcalina, mientras que el vinagre contiene ácido acético, por lo que al mezclarse producen una reacción química que genera efervescencia.

Esa reacción puede ayudar a aflojar suciedad superficial y residuos que se encuentran alrededor de la boca del desagüe. También puede contribuir a disminuir algunos olores desagradables asociados con la acumulación de restos.

Por ese motivo, muchas personas utilizan ambos productos como parte de una limpieza preventiva de los desagües, especialmente en la cocina y el baño.

Sin embargo, la efervescencia que se observa no significa que la mezcla tenga la capacidad de eliminar cualquier tapón. Cuando existe una obstrucción importante provocada por grasa endurecida, cabello, restos sólidos u otros materiales, el procedimiento puede resultar insuficiente.

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Cómo usar vinagre y bicarbonato para limpiar el desagüe

Para quienes quieran probar este método como una limpieza doméstica, una de las formas más habituales consiste en retirar primero los restos visibles de la zona del desagüe.

Después, se puede colocar una pequeña cantidad de bicarbonato de sodio dentro de la abertura y agregar vinagre. La reacción comenzará inmediatamente y producirá espuma y burbujas.

Una vez que la reacción disminuya, se puede enjuagar el desagüe con agua caliente, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones del fabricante de las tuberías y del fregadero.

El objetivo principal es ayudar a remover residuos superficiales y mantener la zona limpia, no solucionar necesariamente una obstrucción severa.

¿El vinagre y el bicarbonato realmente destapan las tuberías?

Aunque es uno de los trucos de limpieza más difundidos, conviene diferenciar entre limpiar un desagüe y destapar una tubería completamente obstruida.

Cuando el vinagre y el bicarbonato reaccionan, gran parte de sus propiedades originales se neutralizan. La efervescencia puede producir un efecto mecánico limitado sobre algunos residuos, pero no convierte a la mezcla en un producto capaz de disolver cualquier tipo de bloqueo.

Por eso, ante un desagüe que drena lentamente, puede ser más efectivo comenzar retirando los residuos visibles y utilizar métodos mecánicos adecuados, como un desatascador. Si el problema persiste o la tubería está completamente bloqueada, puede ser necesario recurrir a un profesional.

Qué precauciones hay que tener

Aunque se trata de productos comunes en el hogar, no conviene mezclar vinagre con productos químicos para destapar cañerías. Algunos limpiadores comerciales contienen sustancias que pueden generar reacciones peligrosas al combinarse con otros productos.

También es recomendable evitar utilizar mezclas caseras sin conocer el material de las tuberías. Ante una instalación antigua, un problema recurrente o una obstrucción importante, lo más seguro es consultar las indicaciones del fabricante o a un especialista.

La principal utilidad del vinagre y el bicarbonato en este contexto está, por lo tanto, en la limpieza doméstica y preventiva, no en garantizar que cualquier tubería bloqueada vuelva a funcionar.