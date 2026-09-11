Cuando una obligación tributaria permanece impaga y el contribuyente no responde a las comunicaciones del fisco, el caso puede avanzar hacia medidas concretas de cobro. En Estados Unidos, desatender los avisos enviados por el organismo puede derivar en acciones que afecten directamente los fondos y activos de una persona.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) dispone de distintos mecanismos para recuperar deudas fiscales. A través del Sistema Automatizado de Cobro (ACS), la agencia puede iniciar un procedimiento de embargo cuando el contribuyente no responde al Aviso Final de Intención de Embargo dentro del plazo establecido.

El aviso oficial del IRS que ninguna persona debe ignorar

Antes de ejecutar un embargo, el IRS envía el Aviso Final de Intención de Embargo. A través de esta notificación clave, la agencia informa:

Detalle de la deuda pendiente

El plazo de hasta 30 días para responder o regularizar

Este es el último aviso antes de que se activen medidas de cobro.

El IRS puede embargar cuentas y bienes cuando un contribuyente ignora el Aviso Final de Intención de Embargo. Fuente: El Cronista.

IRS embarga automáticamente a todos los que demoraron este trámite

Si el contribuyente ignora este aviso final o no responde dentro de los plazos establecidos:

El caso pasa al sistema de cobro activo (ACS)

Se habilita el embargo sin nuevas advertencias

Se reduce drásticamente el margen de negociación

La falta de respuesta acelera el proceso.

IRS embarga uno por uno todos estos bienes de inmediato

A través del ACS, el IRS puede aplicar: