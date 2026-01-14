En esta noticia

De acuerdo con los pronósticos oficiales del National Weather Service (NWS), un frente frío se desplaza desde el medio oeste hacia el este del país y producirá condiciones de inestabilidad en partes del centro y lluvia con nieve en sectores del noreste.

Según las autoridades climáticas, esta transición atmosférica, producto de un sistema frontal activo acerca de los Grandes Lagos y el valle del Ohio, está impulsando tormentas que pueden afectar actividades cotidianas antes de que el frío aumente en la tarde y noche.

Zonas en alerta por lluvia y riesgo de tormenta

Noreste y sureste: lluviay alerta de tormenta

En el noreste, regiones como el valle del Hudson, incluyendo partes de Nueva York y Vermont, esperan lluvia durante la tarde que puede cambiar a nieve antes del amanecer siguiente. En zonas urbanas cercanas a Albany y Hudson Valley, los meteorólogos del National Weather Service reportan que la lluvia podría complicar el tránsito y que las temperaturas bajarán considerablemente tras el paso del frente frío.

Una poderosa tormenta azotará gran parte de España con lluvias intensas y vientos fuertes: estas son las provincias en alerta máxima.Fuente: Shutterstock

En el sureste, aunque hay baja probabilidad de tormentas severas, se esperan lluvias y chubascos esporádicos en sectores del sur de los Apalaches y el interior de Carolina del Norte y del Sur.

Cómo seguirá el clima en los próximos días

El patrón climático continental sigue dominado por el avance de aire frío en el centro y este del país, lo que provoca un descenso de temperaturas que continuará en las próximas jornadas, especialmente en el Medio Oeste y el noreste. National Weather Service subraya que, tras el paso de las lluvias y lloviznas de hoy, las condiciones serán más frías con posibilidad de nieve o mezcla de precipitaciones en elevaciones más altas.

Se viene la “tormenta del siglo” y afectará a todas estas zonas del país: hay alerta roja por lluvias y nevadas históricas. (Fuente: Archivo)

A lo largo de la jornada, los residentes de las regiones afectadas por lluvia y posibles tormentas deben consultar las alertas locales del National Weather Service y prepararse para cambios rápidos del clima, particularmente en horas de la tarde y noche cuando el frente frío tenga mayor impacto.